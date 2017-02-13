На 1,8 миллиона нанес ущерб коммунальному предприятию его директор
Чиновника подозревают по трем статьям.
На Житомирщине директора коммунального предприятия подозревают в проведении неправомерных тендерных торгов, которыми коммунальному предприятию нанесен ущерб на 1800000 грн. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.
По информации пресс-службы, должностному сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
«Директор в течение 2013 — 2014 годов, получив средства из местного бюджета, провел неправомерные тендерные торги, по результатам которых заключены договоры о поставке техники, не соответствующей тендерным требованиям и спецификации. В результате таких действий коммунальному предприятию нанесен ущерб на общую сумму 1800000 грн », — говорится в сообщении.
Кроме этого, чиновник, злоупотребляя служебным положением, в интересах третьих лиц, внес в акты выполненных работ недостоверные сведения о переоборудовании принадлежащего предприятию автомобиля и в течение одного дня перечислил денежные средства на сумму 94,5 тыс. грн, нанеся предприятию существенный вред. К тому же, соответствующие работы не выполнены до сих пор.
Сейчас продолжается досудебное расследование, которое проводит следственное управление Главного управления Национальной полиции в области.