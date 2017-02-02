На берегах обычной небольшой речушки на Житомирщине разворачивались драматические войны
Обычная небольшая речушка которых немало встречается на украинских просторах совсем бы затерялась на просторах исторических летописей, если бы на ее берегах еще в пору раннего средневековья не начали разгораться драматические войны за обладание этими плодородными, богатыми дичью берегами.
Хотя, мирное сосуществование человека и природы, указанное глиняными черепками, кремниевыми наконечниками и каменными топорищем найденными у село Троянов, началось на берегах Глинопьяти еще в эпоху неолита (III тысячелетии до н.э.).
На этой земле оставят свои следы представители трипольской и черняховской культур, скифы пройдут своим бесчисленными хорошо организованными полчищами и древние славяне построят свои первые поселения. О том насколько заселена с давних времен была эта земля красноречиво свидетельствуют найденные артефакты трех тысячелетий, найденные на речных ее берегах в районе прибрежных сел (Кикишевка, Бистрик, Слободища, Троянов). А сколько из них еще не открыто мира или потеряно в ходе сельскохозяйственной деятельности человека навсегда …
Затем придет время «цивилизованного» общества и воды Глинопяти станут багровыми от кровопролитных войн средневековья. Чего стоит только судьбоносная Слободищенский битва 1660 года, когда фактически было уничтожено грозное войско Московии, Украина навсегда потеряла статус Великого княжества Русского, а Польша получила эти земли на правах автономии.
Киевская Русь, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, Советская государство — трофейные житомирские земли неоднократно меняли свое подданство в результате военных действий то ли хитрых политических интриг. Вечные как сама земля воды реки пережили расцвет и упадок не одной империи, чтобы наконец на заре нового третьего тысячелетия в 1991 он снова вернутся в нежные материнские объятия независимой Украины.
Почти стокилометровый извилистый свой путь на север в лоно Тетерева его правый приток — река Гнилопять — преодолевает среди красот гнейсовых и гранитных обнажений, хотя в основном пойма заболочена на три километра вглубь суши. При этом ее русло украшает десяток рукотворных прудов, построенных человеком в хозяйственных и фортификационных целях.
Достаточно большую ширину русла, которая достигает двадцати метров при наклоне 1,1 м / км, обеспечиваю пять основных притоков (Волчица, Гнилопятка, Клитенка, Пятка, Тереховка), а бассейн, который находится в Винницкой и Житомирской областях, охватывает достаточно большую площадь в 1312км².