На берегах обычной небольшой речушки на Житомирщине разворачивались драматические войны

| 02.02.2017 | Социум | Комментариев нет

Обычная небольшая речушка которых немало встречается на украинских просторах совсем бы затерялась на просторах исторических летописей, если бы на ее берегах еще в пору раннего средневековья не начали разгораться драматические войны за обладание этими плодородными, богатыми дичью берегами.

Хотя, мирное сосуществование человека и природы, указанное глиняными черепками, кремниевыми наконечниками и каменными топорищем найденными у село Троянов, началось на берегах Глинопьяти еще в эпоху неолита (III тысячелетии до н.э.).

На этой земле оставят свои следы представители трипольской и черняховской культур, скифы пройдут своим бесчисленными хорошо организованными полчищами и древние славяне построят свои первые поселения. О том насколько заселена с давних времен была эта земля красноречиво свидетельствуют найденные артефакты трех тысячелетий, найденные на речных ее берегах в районе прибрежных сел (Кикишевка, Бистрик, Слободища, Троянов). А сколько из них еще не открыто мира или потеряно в ходе сельскохозяйственной деятельности человека навсегда …

Затем придет время «цивилизованного» общества и воды Глинопяти станут багровыми от кровопролитных войн средневековья. Чего стоит только судьбоносная Слободищенский битва 1660 года, когда фактически было уничтожено грозное войско Московии, Украина навсегда потеряла статус Великого княжества Русского, а Польша получила эти земли на правах автономии.

Киевская Русь, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, Советская государство — трофейные житомирские земли неоднократно меняли свое подданство в результате военных действий то ли хитрых политических интриг. Вечные как сама земля воды реки пережили расцвет и упадок не одной империи, чтобы наконец на заре нового третьего тысячелетия в 1991 он снова вернутся в нежные материнские объятия независимой Украины.

Почти стокилометровый извилистый свой путь на север в лоно Тетерева его правый приток — река Гнилопять — преодолевает среди красот гнейсовых и гранитных обнажений, хотя в основном пойма заболочена на три километра вглубь суши. При этом ее русло украшает десяток рукотворных прудов, построенных человеком в хозяйственных и фортификационных целях.

Достаточно большую ширину русла, которая достигает двадцати метров при наклоне 1,1 м / км, обеспечиваю пять основных притоков (Волчица, Гнилопятка, Клитенка, Пятка, Тереховка), а бассейн, который находится в Винницкой и Житомирской областях, охватывает достаточно большую площадь в 1312км².

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