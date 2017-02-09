На Крошню будут курсировать троллейбусы по новым маршрутам
С 13 февраля в направлении микрорайона Крошне в Житомире появятся новые троллейбусные маршруты. Троллейбус № 4 будет курсировать с Крошне по ул. Киевской до ул. Космонавтов, № 4-А — с Крошне в областную больницу. Об этом сообщил заместитель начальника депо по эксплуатации КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» Сергей Корнийчук.
По его словам, в настоящее время микрорайон Крошню обслуживают три маршрута — №№ 4, 4-А, 12 Всего в этом направлении курсируют 15 троллейбусов.
Как сообщалось, городской совет расторгла договор с перевозчиком , который обслуживает маршруты № 53 и № 53-А, которые курсировали в микрорайон Полевая. В сложившейся ситуации для обслуживания пассажиров по ул. Андреевской будут внесены изменения в схемы движения маршрутного такси № 4 «Полевая — Комбинат силикатных изделий». Также КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» городского совета увеличит количество троллейбусов на участке Полевая — Центр.
«В час« пик »доехал до работы с остановки« Агроколледж ». Все желающие спокойно помещались в троллейбусе, никто не остался на остановках. Сторонники «маршруток» были в трудных условиях. С понедельника троллейбусов будет больше », — прокомментировал ситуацию заместитель городского головы Дмитрий Ткачук на странице в Facebook.