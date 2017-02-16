На Олевщине полиция задержала две группы старателей-нелегалов
15 февраля неподалеку сел Обыще и Замысловичи Олевского района представители Управления защиты экономики ДЗЭ Нацполиции совместно с работниками Олевского отделения полиции обнаружили и прекратили деятельность двух незаконных шахт. У задержанных старателей изъято специальное оборудование.
Около 11.30 рейдовая группа правоохранителей в лесополосе вблизи с. Обыще заметили группу мужчин и услышали шум, похожий на звук от работающего мотопомпы. На месте происшествия застали незаконно организованную рудник и двух, как выяснилось, жителей Олевский района в возрасте 23-х и 36-ти лет.
Следственно-оперативная группа, прибывшая после уведомления, задокументировала обнаружено. С рудника изъято мотопомпу, 3 пожарных рукава и другое специфическое оборудование, которое используется старателями.
В тот же день еще одну попытку нелегального добычи янтаря было зафиксировано и пресечено неподалеку с. Замысловичи. На месте происшествия задержаны двое местных жителей 32-х и 45-ти лет. В отделение полиции изъяты мотопомпа кустарного производства, пожарные рукава и др.
По обоим фактам покушений нарушение правил охраны или использования недр (ст.15 ч.2 ст.240 УК) начаты уголовные производства.
Напоминаем, что действующим законодательством подобные противоправные действия наказываются значительными суммами штрафов (от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан) или ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.