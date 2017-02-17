На Овруччине человек попал в больницу с обморожением ног
Он находится в тяжелом состоянии в больнице.
Житель Житомирского района, который находился на территории Овручского района, попал в больницу с обморожением ног. Об этом сообщил главный специалист управления гражданской защиты населения облгосадминистрации Николай Минчук. Мужчину доставили в больницу. Его состояние крайне тяжелое.
«В травматологическое отделение Овручской районной больницы попал с обморожением 56-летний житель Житомирского района. Как выяснилось, мужчина отморозил ноги. Сейчас находится в лечебном учреждении, в тяжелом состоянии » , — рассказал Минчук.
К слову, в результате общего переохлаждения тела в области погибли пять человек и пострадали уже более 20 жителей области. Как свидетельствует статистика, в группе риска в первую очередь лица, злоупотребляющие спиртными напитками.