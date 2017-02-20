На территории Древлянского заповедника поймали группу мужчин с оружием
Правонарушителей доставили в территориальное отделение полиции.
Работники Государственной экологической инспекции в Житомирской области и природного заповедника «Древлянский» на заповедной территории обнаружили группу из шести человек, находившихся с охотничьим оружием. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.
«В связи с тем, что правонарушители находились на охраняемой территории, как национальное достояние, где запрещена любая деятельность, создает вредное воздействие на природные комплексы, охотничье оружие у них было изъято. За нарушение природоохранного законодательства составлены административные протоколы, которые будут направлены в суд. Правонарушителей доставлены в территориальное отделение полиции для выяснения всех обстоятельств дела », — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, сотрудники природного заповедника «Древлянский» совместно с представителями экологических служб и работников полиции проводят регулярные рейдовые проверки. Вместе они патрулируют территорию заповедника, оберегая от браконьеров и нарушителей, которые наносят вред местной флоре и фауне. По словам представителей заповедника, такие совместные рейды эффективны в борьбе с браконьерами, которые охотятся на косуль, лосей, кабанов, куниц, бобров, водоплавающих птиц и других животных.
Справка: Природный заповедник «Древлянський» — природоохранная территория в пределах Народичского района. Расположенный к югу и востоку от поселка Народичи, вдоль реки Уж и ее правых притоков — Лозница, Ослов и Звиздаль. Площадь заповедника 30872,84 га. Созданный 31 декабря 2009 года.