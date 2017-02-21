На улицах Житомира диоксид азота превышает норму. В Малине — аммиак
Результаты мониторинга атмосферного воздуха.
В течение прошлого года специалисты ГУ «Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины» осуществили 4766 мониторинговых исследований атмосферного воздуха на территории области. Несоответствие гигиеническим нормативам зафиксировали в пробах, взятых на улицах Победы и Покровской в Житомире по улице Винниченко в Малине. Об этом сообщила пресс-служба государственного учреждения.
«В ходе исследований определяли содержание пыли, диоксида азота, сернистого ангидрида, формальдегида, аммиака, ацетона, оксида углерода, серной кислоты, свинца, фенола, сажи, сероводорода, соляной кислоты. Из них не соответствовало гигиеническим требованиям — 7 по показателям содержания пыли, диоксида азота и аммиака. На маршрутных постах наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, расположенных в городах Житомир, Бердичев, Коростышев, Овруч и Малин в течение 2016 было осуществлено 205 исследований — отклонений от гигиенических нормативов не выявлено », — говорится в сообщении.
Большой вклад в загрязнение атмосферы осуществляют промышленные предприятия и коммунальный сектор, особенно в период отопительного сезона. Однако, результаты лабораторных исследований свидетельствуют о крайне низком уровне загрязнения атмосферного воздуха (0,14% всех исследованных проб). Лабораторно-инструментальные исследования качества атмосферного воздуха осуществлялись в зонах влияния 144 промышленных предприятий. Среди источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух приоритетное место занимают выбросы автотранспорта. Результаты лабораторно-инструментальных исследований свидетельствуют о несоответствии гигиеническим нормативам, зарегистрировавшихся в 1 пробе по ул. Винниченко в г.. Малине по содержанию аммиака и в г.. Житомире по ул. Победы и Щорса по содержанию пыли и диоксида азота. Результаты лабораторных исследований и конкретные предложения по минимизации влияния вредных веществ на здоровье населения специалисты сообщили органам местного самоуправления.