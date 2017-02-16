На улице Киевской в Житомире обнаружили подозрительную сумку
Полиция проверила сообщение.
На ул. Киевской в Житомире 16 февраля обнаружили подозрительную сумку. О находке полицию сообщили в 9:25 ч., — Сообщил отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.
По информации пресс-службы, на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции, патрульные полицейские и специалисты взрывотехнической службы ГУ Нацполиции области. Правоохранители ограничили доступ к потенциально опасной территории и проводят ее обследование. Взрывотехники проводят мероприятия по обезвреживанию подозрительного предмета. Временно ограничили движение по улице Князей Острожских (ранее — Шелушкова).
Взрывотехники провели дистанционное обезвреживания подозрительного предмета. Как выяснилось, в сумке была одежда. Опасных предметов или веществ не обнаружено. Движение по улице Князей Острожских восстановили.