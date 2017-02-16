На улице Киевской в ​​Житомире обнаружили подозрительную сумку

| 16.02.2017 | Новости | Комментариев нет

Полиция проверила сообщение.
На ул. Киевской в ​​Житомире 16 февраля обнаружили подозрительную сумку. О находке полицию сообщили в 9:25 ч., — Сообщил отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.

По информации пресс-службы, на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции, патрульные полицейские и специалисты взрывотехнической службы ГУ Нацполиции области. Правоохранители ограничили доступ к потенциально опасной территории и проводят ее обследование. Взрывотехники проводят мероприятия по обезвреживанию подозрительного предмета. Временно ограничили движение по улице Князей Острожских (ранее — Шелушкова).

Взрывотехники провели дистанционное обезвреживания подозрительного предмета. Как выяснилось, в сумке была одежда. Опасных предметов или веществ не обнаружено. Движение по улице Князей Острожских восстановили.

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