На Замковой горе и на улице Большой Бердичевской продолжат археологические исследования
На месте раскопок планируется провести благоустройство.
В Житомире продолжат археологические исследования на Замковой горе, а также на месте разрушенного тротуара по улице В. Бердичевской, 3. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета 15 февраля. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.
По информации пресс-службы, в этом году предлагается разработать проектно-сметную документацию по благоустройству территорий археологических исследований, которые уже проведены и которые планируется провести. Комплексное благоустройство и обустройство смотровых площадок для находок должна проводиться в районе Замковой горы и по ул. В. Бердичевской, 3.
По словам городского головы Сергея Сухомлина, город сохранит старинные подземные помещения для потомков и привлечения туристов. Во многих городах Европы делают стеклянное покрытие тротуаров в местах археологических находок, открывая людям находки и остатки исторического наследия. В Житомире также могут применить этот опыт.