На Житомирщине будут судить чиновника за взятку 200 тысяч гривен
Прокуратурой Житомирской области утверждено обвинительное в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды в крупном размере, сопряженное с вымогательством, лицом, занимающим ответственное положение, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Как сообщалось ранее, начальник отдела государственной регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей одной из городских советов области требовала и получила неправомерную выгоду в крупном размере — на сумму свыше 200 тыс грн за осуществление перерегистрации прав собственности на предприятие, сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
Досудебное расследование проводилось следственным управлением Главного управления Нацполиции в Житомирской области.
В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Справка: санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.