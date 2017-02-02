На Житомирщине будут судить преступную группу, которая незаконными порубками леса нанесла государству ущерб на 3,2 млн грн
Прокуратурой Житомирской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении членов организованной преступной группы и трех работников гослесохраны, которые организовали и проводили незаконные порубки деревьев на территории лесохозяйств Олевского района.
Досудебное расследование в уголовном производстве проводилось следственным отделом прокуратуры области.
Установлено, что депутат поселкового совета, директор частного предприятия, с целью организации незаконных порубок леса, в мая 2015 года году организовал и возглавил преступную группу, в состав которой привлек пятерых местных жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
В дальнейшем организованная преступная группа, возглавляемая депутатом, при содействии трех работников государственной лесной охраны, в течение июня-июля 2015 года, в нарушение требований лесного законодательства Украины, почти ежедневно проводила незаконные порубки деревьев на территории лесных хозяйств Олевского района, а лесопродукцию сбывала в других областях .
Такими преступными действиями государственным интересам и окружающей среде причинен ущерб на сумму более 3200000 грн.
Организатор преступной группы обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ст. 246 (организация незаконной порубки леса, совершенная организованной группой), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от формы собственности) УК Украины.
Другие соучастники преступной группы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 246 (незаконная порубка леса, совершенная организованной группой) УК Украины.
Также, работников государственной лесной охраны будут судить по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ст. 246 (пособничество в незаконной порубке леса) и ч. 1, ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).
Сейчас обвинительный акт направлен в Олевского районного суда Житомирской области для рассмотрения по существу.
Кроме этого, прокуратурой области в интересах государства, с целью возмещения ущерба, заявлено к подозреваемым гражданский иск на сумму 3200000 грн.