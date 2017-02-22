На Житомирщине наложен арест на древесину породы дуб, которую перевозили без документов
Новоград-Волынской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконной порубки деревьев породы дуб в Романовском районе, по ч. 246 УК Украины.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
Установлено, что 34-летний житель с. Кулеши Емильчинского района, на автомобиле марки «ЗИЛ-131», принадлежащий житомирском предпринимателю, без соответствующих документов о происхождении лесоматериалов, перевозил 15 бревен древесины породы дуб. Правоохранители задержали его 17 февраля этого года днем, около 11.30 ч, неподалеку с. Залужное Романовского района и изъяли древесину неизвестного происхождения.
Как пояснил водитель, бревна дуба он перевозил по устному указанию житомирского предпринимателя, хотя официально у него не трудоустроен.
В вторником, 21 Февраля 2017, по ходатайству, согласованному с процессуальным руководителем Новоград-Волынской местной прокуратуры, постановлением Романовского районного суда наложен арест на изъятую лесопродукцию.
Сейчас в уголовном производстве продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливается стоимость нанесенного ущерба.
Досудебное расследование проводится местными органами полиции.
Дополнительно: незаконная порубка леса наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.