На Житомирщине покончил жизнь самоубийством 11-летний школьник
16.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Он должен был идти на день рождения, и вдруг повесился.
В селе Колодянка Новоград-Волынского района на Житомирщине повесился 11-летний школьник. Об этом сообщает ICTV.
Мальчик рос в многодетной, но благополучной семье. Ничто не предвещало беды. По словам членов семьи, мальчик был совершенно спокоен и готовился к школьному праздника, посвященного Дню всех влюбленных.
Хлочика обнаружил повешенным старший брат. Полиция считает, что это самоубийство, а соседи в эту версию не верят. Впрочем, мама сообщила о психической травмы ребенка: на глазах мальчика когда пытался покончить с собой его отец.