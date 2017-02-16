На Житомирщине покончил жизнь самоубийством 11-летний школьник

| 16.02.2017 | Новости | Комментариев нет

Он должен был идти на день рождения, и вдруг повесился.

В селе Колодянка Новоград-Волынского района на Житомирщине повесился 11-летний школьник. Об этом сообщает ICTV.

Мальчик рос в многодетной, но благополучной семье. Ничто не предвещало беды. По словам членов семьи, мальчик был совершенно спокоен и готовился к школьному праздника, посвященного Дню всех влюбленных.

Хлочика обнаружил повешенным старший брат. Полиция считает, что это самоубийство, а соседи в эту версию не верят. Впрочем, мама сообщила о психической травмы ребенка: на глазах мальчика когда пытался покончить с собой его отец.

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