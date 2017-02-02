На Житомирщине полицейские задержали угонщиков «Ауди» через час после совершения преступления
2 февраля ночью в Коростенский отдел полиции поступило сообщение о незаконном завладении автомобилем.
На окраине райцентра трое молодых людей, имитируя покупку авто, силой отобрали его у владельца. Полицейские в ходе специальных мероприятий задержали транспортное средство в Житомирском районе вместе с подозреваемыми, сообщает отдел коммуникации полиции в Житомирской области.
Молодые убедили 24-летнего владельца «Ауди А4», которые хотят приобрести авто. Однако на предназначенной встречи при осмотре машины прыснули в лицо заявителю слезоточивым газом и, пока тот пришел в себя, уехали.
После сообщения о происшествии в области было введено специальные мероприятия и ориентировано все службы полиции на задержание двух транспортных средств — угнанного «Ауди» и «Mitsubishi Lancer», на котором приехали псевдопокупатели.
— Наша мобильная группа инспекторов по безопасности дорожного движения Управления превентивной деятельности задержали оба автомобиля в с. Олиивци Житомирского района через час после поступления сообщения о незаконном завладении, — рассказал заместитель начальника ГУНП Артем Лисогор. — За рулем «Ауди» находился 23-летний киевлянин, в другом авто водителем оказался 22-летний столичный студент, а пассажиром — его сверстник из Черниговской области.
Указанные транспортные средства вместе с задержанными были доставлены в Коростенский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.