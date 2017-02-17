На Житомирщине родители оставили троих детей в холодном доме на двое суток
Братьев 2-х, 6-ти и 8-ми лет родители оставили в нетопленой доме днем 14 февраля, однако, когда за полтора суток до детей никто так и не вернулся, летние соседи забили тревогу. Сейчас дети под опекой медиков, а относительно горе-родителей полиция начала уголовное производство. Впрочем они в своих действиях угрозы для малышей не видят.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Житомирской области.
Два дня соседка Станислава Брониславовна подкармливала детей, передавая им пищу через окошко в сенях. Впрочем, когда братишки были заперты в хижине уже более суток и начали жаловаться ей на холод, пенсионерка обратилась за помощью к председателю сельского совета.
— Я когда пришел в дом и увидел, что там, в первую очередь, вызвал скорую и полицию, а детей замотал и пытался отогреть, — рассказывает сельский голова Александр Корзун.
Медики осмотрели детей и констатировали переохлаждение у самого маленького, 2-летнего Дениса. 6-летний Никита и старший Павел, хоть и выглядели довольно истощенными, но их положение было более-менее удовлетворительное. Сейчас все трое находятся в районной больнице, где им оказывается необходимая помощь.
В селе о проблемах в семье знали, но надеялись, что молодые отец с матерью таки возьмутся за детей. Соседи жалели малых и время от времени подкармливали, когда взрослые забывали о них. Хотя, говорят крестьяне, ранее детей оставляли, но не более, чем на сутки.
В ситуации на месте разбирались работники ювенальной полиции Управления превентивной деятельности ГУНП в Житомирской области.
Осмотр дома показал отсутствие элементарных бытовых или санитарно-гигиенических условий для проживания в нем детей. Среди разбросанных одежды ни одной игрушки или хотя бы столовых приборов (тарелок, вилок и т.п.) полицейские так и не увидели, зато были наскладовани бутылки из-под алкогольных напитков на давно нетопленой печи.
— Полицией начато уголовное производство по ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины, — сообщил заместитель начальника ГУНП Артем Лисогор. — Кроме того, инициировано перед ответственными службами ходатайство об изъятии детей из семьи ради их безопасности и лишения 30-летнего отца и 25-летней матери родительских прав. Ни один из них нигде не работает, а источником дохода семьи, очевидно, средства, выделяемые государством на детей.