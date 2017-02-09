На Житомирщине СБУ разоблачила филиал госпредприятия на незаконной добыче торфа и почвосмеси
Сотрудники Управления СБ Украины в Житомирской области совместно с Госфининспекции выявили на незаконной промышленной добыче торфа филиал житомирского предприятия, входящего в структуру одного из государственных концернов.
Об этом сообщает пресс-группа УСБ Украины в Житомирской области.
Правоохранители выяснили, что филиал-завод госпредприятия в течение 2014-2016 годов добывала полезные ископаемые в промышленных масштабах при отсутствии у государственного предприятия спецразрешений на пользование недрами. Добыча торфа и почвосмеси осуществлялся на территории месторождений «Озерянское» и «Гвоздь» в Овручскому, Олевском и Лугинском районах Житомирщины.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что ископаемые чиновники реализовывали без всякого отражение в финансово-бухгалтерской отчетности коммерческих структур из разных регионов Украины.
Инициирована СБ Украины проверка финансово-хозяйственной деятельности подтвердила, что за время нелегальной добычи на счета завода поступило почти три миллиона гривен. Правоохранители выяснили, что 1,8 миллиона гривен из этой суммы чиновники сняли наличными и использовали якобы на хозяйственные нужды филиала. Однако, чиновники не смогли предоставить документы, которые бы подтвердили или обосновали законное использование средств.
Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.