На Житомирщине СБУ заблокировала канал сбыта и контрабанды незаконно добытого янтаря
Мощный канал сбыта и контрабанды отборочного янтаря-сырца ликвидировали сотрудники Управления СБ Украины в Житомирской области совместно с полицией.
Об этом сообщает пресс-группа УСБ Украины в Житомирской области.
Несколько жителей Коростенского района-местные криминальные «авторитеты» через разветвленную сеть скупали янтарь-сырец крупной фракции, незаконно добытый в северных районах области.
В дальнейшем «солнечный камень» злоумышленники реализовывали своим сообщникам — гражданам одной из стран Азии, через своих посредников переправляли его в страны Дальнего Востока.
Правоохранители задержали шестерых местных уголовников и четырех иностранцев в одном из ресторанов Коростеня. У задержанных изъято травматическое оружие, наличные и более пяти килограммов отборного янтаря различных фракций ориентировочной стоимостью почти миллион гривен.
Открыто уголовное производство по ст. 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Также проверяется законность оснований пребывания иностранцев на территории нашего государства.