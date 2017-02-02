На Житомирщине спасатели ликвидировали пожар в однокомнатной квартире жилого дома

| 02.02.2017 | Новости | Комментариев нет

31 января в 21:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире. Событие произошло в кирпичном двухэтажном жилом доме в г. Новоград-Волынский.

На место вызова прибыла 1 единица техники и 4 спасателя, которые установили, что очаг пожара находится внутри комнаты на площади 6 кв. м., сообщает пресс-служб ДСНС Украины в Житомирской области.

Из-за сильной задымленности спасателям пришлось применить аппараты на сжатом воздухе.

Уже в 21:33 бойцы ДСНС пожар локализовали и в 22:00 — ликвидирован. Огнем уничтожено только обогреватель и некоторое имущество в комнате.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается специалистами.

Tags:, , ,

Related Posts

About The Author

gpravda