На Житомирщине стартовали акции «Предотвратить. Спасти. Помочь. »
С целью обучения подрастающего поколения основам безопасности жизнедеятельности, правильным действиям в условиях опасности, 15 февраля для школьников ООШ I-III ст. №4 г. Радомышль и ООШ I-III ст. №2 им. А. Сябрук г. Барановка работники ДСНС провели общественную акцию «Предотвратить. Спасти. Помочь ».
Об этом сообщает В ДСНС Украины в Житомирской области.
Более 80 детей обоих учебных заведений сразу обнаружили большую заинтересованность в проведении акции. С первых минут проведения мероприятия ученики дали понять, что им очень интересно посмотреть и послушать все, что касается собственной безопасности.
В ходе мероприятия спасатели в интересной и игровой форме рассказали детям, какие правила безопасности необходимо соблюдать в быту и на улице, при пользовании огнетушителем, как действовать в случае возникновения чрезвычайных происшествий на водоемах и при обнаружении взрывоопасных предметов.
Кроме того, ребята имели прекрасную возможность посоревноваться, кто быстрее наденет одежду спасателя.
А по окончании работники ДСНС ознакомили детей с тактико-техническими характеристиками пожарного автомобиля и боевого снаряжения спасателя. Пожарные рассказали в каких случаях используется то или иное оборудование. Кроме демонстрации возможностей техники и оборудования, спасатели на практике показали школьникам тушения условного пожара.
Стоит отметить, что акция «Предотвратить. Спасти. Помочь »пока стартовала на территории всей области и продлится до конца 2017 года. В течение года подобные мероприятия пройдут в более чем 70 учебных заведениях области и во время общественных мероприятий на центральных улицах районных центров.