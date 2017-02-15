На Житомирщине стартует проект рекультивации земель, поврежденных добычей янтаря
Правительство разработало действенный механизм возрождения участков леса, уничтоженных нелегальной добычей янтаря.
Благодаря Постановлению Кабинета Министров Украины, разработанной с Гослесагентством, экологами и местными органами власти, Правительство берет под контроль добычу янтаря и рекультивацию земель, пострадавших вследствие нелегальной добычи ископаемых, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
В Украине стартует пилотный проект рекультивации лесохозяйственных земель, поврежденных незаконной добычей янтаря. Правительством принято решение, которое позволит в течение 5 лет восстановить уничтоженные на Волыни, Ровенской и Житомирской леса и способствовать социально-экономическому развитию этих регионов.
Для Житомирщины принятия постановления о рекультивации земель и внедрение проекта означает в первую очередь то, что леса перестанут уничтожать, а сам процесс переведут в законное русло. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня, 15 февраля 2017, во время пресс-конференции в информагентстве «УНИАН».
«Постановление дает возможность не только проводить рекультивацию земель, но и легализовать процесс добычи янтаря и позволит создать легальные рабочие места. Позитивом является то, что участие в рекультивации земель будут местные компании. Надеюсь, что все заказы на рекультивацию земель будут идти через систему Prozorro », — сказал Игорь Гундич.
Исполнителями пилотного проекта будут специализированные государственные предприятия, а именно ООО «Янтарь Украины» и ГП «Укрбурштин». Благодаря прозрачным открытым конкурсам и упрощенной процедуре получения разрешительной документации подрядные организации под контролем государства смогут проводить работы по рекультивации земель, жители общин получат новые рабочие места, а сами общины — поступления от уплаты налогов и сборов, что будет способствовать их социально-экономическом развитии.
Под контролем государства на поврежденных участках леса будет осуществлено добыча остатков янтаря, после чего будет проведен комплекс работ по рекультивации этих участков леса. Постановлением предусматривается, что 50% средств от добычи янтаря останется в регионах, в распоряжении местных советов. Подряды на разведку, добычу, обработку янтаря получат исключительно местные общины и компании, зарегистрированные на этих территориях.
Председатель Ровенской ОГА Алексей Муляренко подчеркивает, что для полного решения вопроса необходимо принять закон о легализации добычи, который бы снял проблему янтаря.
Руководитель Волынской области Владимир Гунчик считает, что этим постановлением Правительство берет под жесткий контроль ситуацию с нелегальной добычей ископаемых на участках государственных лесов.
Реализация этого проекта позволит уже в течение 5 лет восстановить около 6 тыс. Гектаров уничтоженных лесов, создаст, по предварительным расчетам, около 10 000 рабочих мест, а дополнительные поступления в бюджет страны лишь благодаря уплате за недропользование составят до 500 000 000 гривен в год.
Напомним, Президент Украины поставил главам Житомирской, Ровенской и Волынской ОГА задачу усилить борьбу с нелегальной добычей янтаря и обратился к правительству относительно нормативного урегулирования вопроса.