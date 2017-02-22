На Житомирщине заместителя начальника отделения полиции задержали во время получения 10 тыс грн взятки
В среду, 22 февраля 2017, следственным отделом прокуратуры Житомирской области совместно с работниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и управления внутренней безопасности в Житомирской области в этом Департамента задержан во время получения неправомерной выгоды в размере 10 тыс грн заместителя начальника одного из отделений полиции в области.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
За такую сумму руководитель отделения полиции пообещал местному жителю не привлекать его к уголовной ответственности.
Майора полиции задержали днем, у 15.00, непосредственно в служебном автомобиле, возле одного из местных кафе поселка городского типа.
Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины проводит следственный отдел прокуратуры Житомирской области.
Неправомерную выгоду изъято, решается вопрос об уведомлении о подозрении и отстранения от должности.
Справка: санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.