На Житомирском бронетанковом заводе травмировался работник. Может остаться с инвалидностью
Комиссия устанавливает обстоятельства происшествия.
На Житомирском бронетанковом заводе травмировался инженер по ремонту оборудования энерго-механического отдела завода. Об этом сообщила пресс-служба управления Гоструда в Житомирской области.
По информации пресс-службы, в результате несчастного случая мужчина может получить инвалидность. Управлением Гоструда в области образована комиссия, которая проводит специальное расследование.
«8 февраля 2017, во время съемок подшипников вала водяной помпы грузового автомобиля, с применением гидравлического пресса, наружная обойма подшипника лопнула и ее металлический обломок тяжело травмировал глаз работника завода. После предоставления фельдшером предприятия первой доврачебной помощи, пострадавшего доставили в Житомирскую областную больницу «, — говорится в сообщении.
Окончательные обстоятельства и причины данного несчастного случая выясняются комиссией по специальному расследованию.