Новоград-Волынский завод продает свои сельхозмашины России

| 13.02.2017 | Новости | Комментариев нет

Делегацию городского совета знакомили с работой предприятия.
ПАО «Новоград-Волынский завод сельхозмашин» экспортирует свою продукцию в Россию. Об этом сообщила пресс-служба городского совета. Кроме страны-агрессора, покупают товары завода Молдова и Казахстан.

На днях на ОАО «Новоград-Волынский завод сельхозмашин» побывал мэр Виктор Весельский вместе со своими заместителями и другими работниками мэрии. В рамках рабочего визита делегация ознакомилась с деятельностью предприятия.

По информации пресс-службы, Новоград-Волынский завод сельхозмашин специализируется на производстве машин и оборудования для сельского хозяйства, производит оборудование для тракторов и автомобилей, ремонт детали к сельхозмашинам и другой техники, производит металлоконструкции для жилищного строительства.

К слову, в Новоград-Волынском дислоцируется 30-я отдельная механизированная бригада, понесла колоссальные человеческие потери за период российско-украинской войны.

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