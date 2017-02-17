Облгосадминистрация списала недостроенную многоэтажку в Коростышеве
Соответствующее распоряжение подписал Игорь Гундич.
Житомирская облгосадминистрация списала незавершенное строительство по улице Грибоедова в Коростышеве. Соответствующее распоряжение подписал председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.
«1. Списать объект незавершенного строительства 40-квартирный жилой дом (блок Б) по адресу: Житомирская область, г. Коростышев, ул. Грибоедова (название по проекту «100-квартирный жилой дом по ул. Грибоедова, блок Б на 40 квартир в г. Коростышеве Житомирской области»).
2. Департаменту градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации отразить списание объекта незавершенного строительства соответствующими записями в бухгалтерском учете » , — говорится в документе.