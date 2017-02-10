Облсовет предоставит в аренду за гривну в год ринг новоград-волынским боксерам
10.02.2017 | Спорт | Комментариев нет|
К депутатам обратилась спортивная школа.
Житомирский областной совет предоставит в аренду спортивной школе Новоград-Волынского боксерский ринг детско-юношеской спортшколы «Авангард» за гривну в год. Соответствующий проект решения сессии областного совета размещен на ее официальном сайте.
«Установить арендную плату в размере 1 грн на 2017 год детско-юношеской спортивной школе управления по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта Новоград-Волынского городского совета за пользование боксерским рингом, который находится на балансе Житомирской детско-юношеской спортивной школы» Авангард «Житомирского областного совета», — говорится в проекте решения.