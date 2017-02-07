Один из древнейших храмов Украины — Свято-Васильевский собор в Овруче
Свято-Васильевский собор в Овруче — один из старейших храмов Украины, возраст которого насчитывает более тысячи лет. История Васильевского храма начинается со времен Киевской Руси при Владимире Святославовича.
Деревянный храм был построен князем Владимиром Великим (в крещении Василием) в 997 году (по другой версии в 989 году) на месте разрушенного языческого капища. Это была первая православная церковь Овручского края.
Каменный собор святого Василия был построен в Овруче около 1190 князем Рюриком Ростиславичем. Он стал дворцовым храмом князя Рюрика Ростиславича (в крещении Василия). Проектантом культовой церкви в Овруче сооружения, вероятно, был придворный архитектор князя Петр Милониг. Новая каменная церковь Святого Василия в народе прозвали «Златоверхой» (сначала ее венчал позолоченный купол).
Собор неоднократно подвергался разрушению. Дважды на него нападали татары, а в 1321 году литовский князь Гедимин за упорную оборону города безжалостно разрушил православную святыню. Однако, овручаны не забыли о храме, внутри полуразрушенных стен собора снова появилась небольшая деревянная церковь. От древнерусского церкви остались три апсиды и часть северной стены. По легенде, на руинах храма ночью были слышны песнопения ангелов, а с поверхности земли по округе разносились ароматы.
В XVI веке среди руин была построена деревянная церковь, которая вскоре сгорела. Следующая деревянная церковь, построенная на том же месте, в 1734 году была разобрана по старости. В 1848 году упали своды храма-руины, от древнерусской церкви осталось три апсиды и часть северной стены. Но уже к концу XIX века церковь была практически разрушена. 1876 у северной стены построена Васильевская часовня, разобранная в начале 1900-х годов.
В таком виде храм существовал практически до конца XIX века. В 1908-1909 гг. Архитектор А. Щусев составил проект реставрации, в заключение которого отметил, что Васильевской церкви все-таки может быть возвращен первоначальный византийский стиль. Средства на восстановление храма собирали все православные церкви Российской империи. Сам Николай II внес 10 000 рублей пожертвований и большое паникадило.
Овручский храм не был искажен реставрацией. Кропотливая и профессиональная работа строителей позволила воссоздать церковь в точности до карниза. Внутри церкви на стене, сохранилась с древнерусских времен, видны фрагменты фресковой росписи с позолотой. Интерьер расписывали известные художники К.С. Петров-Водкин, А.П. Блазнов, Ф.К. Волков, Б.Н. Максимов. Фасады храма инкрустированные камнями, которые углублены в кирпичную кладку и отшлифованы с лицевой стороны. Вместо деревянных (как в древности) установлены железные связи (для имитации дерева обшиты досками). Таким образом Васильевской церкви Овруча было возвращено первоначальный вид. Тогда же у храма был построен двухэтажный корпус келий женского монастыря, трапезную и колокольню.
По окончании реставрационных работ при Васильевской церкви был открыт женский монастырь, который действовал до 1935 года. В период Второй Мировой войны (1944 год) в церкви Святого Василия возобновились богослужения. В следующий раз советская власть закрыла храм уже в 1959 году. 1990 года «Златоверхая» Васильевская церковь вновь была освящена и открыта для богослужений. В здании при церкви пока действует женский монастырь.
В 1997 году на территории овручского Свято-Васильевского собора был установлен крест в память празднования 1000-летия Свято-Васильевского храма, перед которым — гранитная плита со словами молитвы Св. Князя Владимира при принятии им крещения. Как и большинство древних церковных святынь Украины, Свято-Васильевский Овручский собор сейчас находится под контролем УПЦ МП, может плохо отразиться на исторических древностях древлянской святыни.