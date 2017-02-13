Он, разведчик и 26 бойцов пошли в атаку на более чем две сотни врагов!
Герой Украины военнослужащий 30 OMБР Владимир Гринюк вспоминает события на Дебальцевском плацдарме.
Из интервью командира 2 роты, личный состав которой уничтожил в несколько раз больше боевиков за свою численность, и не в обороне, а при ударных и штурмовых действий.
«… Серьезные наши бои были мимолетными и, я бы сказал, с переменным успехом по отношению к врагу. Например, Логвиново мы взяли только с третьей попытки. Тогда нанесли боевикам значительные потери и отступили на прежние позиции. Силами ротной тактической группы мы все равно не удержали бы это село и не ставили это целью. Моя задача состояла в уничтожении ударного кулака, что там формировал противник. Однако, по данным разведки высшего штаба, моя рта официально уничтожила 183 боевика. В этом бою и я сжег один танк руками — мой гранатометчик, когда увидел вражеский Т-72, застыл на месте. Я выхватил у него из рук РПГ-7 с боекомплектом, быстро сделал два выстрела. Первым попал под башню танка, вторым отсек пехоту. Мне еще и повезло — пушка танка была неактивной, ствол смотрел вниз в сторону …
Бой за Логвиново был интересный в тактическом плане. Сначала мы попытались взять село двумя ударными группами на бронетехнике — не получилось. К тому же потеряли два танка, один из которых был придан мне. Его экипаж, к сожалению, не выжил, — вспоминает Владимир. — Мы отошли, проанализировали ситуацию, и у меня возник замысел — надо атаковать пешим порядком и только так! Я взял в главную группу нескольких разведчиков, перестроил роту. Для боевиков наши действия стали потрясающей неожиданностью, они начали паниковать и бежать. А мы ворвались на те позиции «на их плечах».
Впоследствии боевики поймали момент, когда приданные второй роте танки пошли в тактический тыл перезаряжаться, и попытались контратаковать. Но ротный снова принял нестандартное решение: он и 26 его бойцов и боец, который выполнял задачи разведчика, с позывным «Гиббон» пошли в атаку на более чем две сотни врагов! Такой наглости противник, очевидно, просто не ожидал и отступил. В том бою ротный получил многочисленные осколочные ранения, но продолжал руководить подразделением.