ОУН действовала также на Житомирщине, а не только на западе, как полагают некоторые
Как известно, 10 февраля исполняется 77 лет со дня создания Революционного провода Организации Украинских Националистов во главе с теоретиком и практиком национально-освободительного движения Степаном Бандерой.
Новообразованное радикальное руководство ставило целью путем революционной борьбы за национальное и социальное освобождение ликвидировать в Украине сталинско-большевистский и нацистский оккупационные режимы, а также создать мощную Украинское Самостоятельное Соборное Государство. Поэтому событие 10 февраля 1940 является знаковым в отечественной истории ». Поэтому думаю, что по этому поводу стоит вспомнить о деятельности ОУН на наших землях.
Деятельность украинских националистов на Житомирщине началась сразу после прихода немецких оккупационных войск. Так, уже 10 июля 1941 в Житомир прибыли руководители бандеровской походной группы «Север». Среди прочего, ими было организовано Житомирское областное управление, первым председателем которого стал Иван Луцюк ( «Рудящий»).
Одновременно с областным было создано и Житомирское городское управление. Бургомистром Житомира сначала был Юрий Орищенко, который в конце июля 1941 оставил эту должность.
В руководящий состав ОУН, возглавляемой А. Мельником, в Житомире входил Лука Лысенко — инспектор народных школ Житомирского района, а впоследствии — председатель Житомирского районного управления. Среди других членов городского руководства мельниковцев также были: Алексей Сас — доцент местного сельскохозяйственного института; Николай Яременко — заведующий земельным отделом Житомирского областного управления; Матвей Коберницкий — заведующий отделом здравоохранения областного управления.
Руководителем женской секции Житомирского городского управления стала Юлия Мережинский. Она родилась 1889 в поселке Ушомир Коростенского района Житомирской области.
В конце июля 1941 первого председателя Житомирского областного управления бандеровца И. Луцюка, который вынужден был уехать из города, спасаясь от репрессий оккупационных властей, сменил житель Житомира, юрист по специальности, Александр Михайлович Яценюк. Мельниковцы также возглавляли отдел образования Житомирского областного управления. С момента создания и до середины августа 1941 руководителем отдела был Александр Александрович Яценкж — сын А. Н. Яценюка.
Как руководитель мельниковского организации он пытался согласовать потребности местного населения с интересами нацистской оккупационной власти. В контексте этих событий А. А. Яценюк отмечал, что управление, во главе которых стоят члены ОУН, должны лишь создавать видимость покорности перед оккупационными властями, а фактически пытаться внедрять свою программную линию.
Деятельность А. Яценюка во главе Житомирского областного провода ОУН (М) продолжалась до конца ноября 1941 p., Когда за активное честь 20-й годовщины Базарской трагедии, он был арестован СД. Именно в конце 1941 состоялся разгром и переход в глубокое подполье остатков сети мельниковцев на Житомирщине.
В течение 1942-1943 pp. среди руководства Житомирского областного провода ОУН (Б) были и местные оуновцы. Руководителем бандеровского областного отдела пропаганды в это время работал Ефрем (Ефрем) Мовчан.
Последним руководителем подполья бандеровцев Житомирской области в период немецкой оккупации был «Орлюк» или «Орлик», настоящее имя которого Василий Кулиш. 1 января 1944 во время наступления 7-го полка 24-й стрелковой дивизии 18-й армии 1-го Украинского фронта «Орлюк» и еще четверо повстанцев были обнаружены красноармейцами на чердаке одной из домов в с Половецкое Бердичевского района. Во время следствия, «Орлюк» сначала попытался выдать себя за советского партизана «Николая Пахомович Орлюка». Как дальше развивались события неизвестно, однако по справке следственного управления контрразведки Красной армии «Смерш», «Орлюк» «при попытке бегства из допроса, убит».
А по Черняхивщины, то во время нацистской оккупации осенью 1941 года двое членов походной группы ОУН (Б) Иван Мацкив и Чабан организовали в районном центре семинар по изучению родной истории и руководили им. Об этом пишет в своих исследованиях историк Виктория Жилюк. Семинар посещало более 40 жителей Черняхова. В селе Нераж действовал член производной группы по фамилии Войнолович.
В начале 1942 года Иван Мацкив и Чабан были арестованы и расстреляны немцами. Самые активные действия националистического подполья, кроме райцентра, происходили в Новополе, Крученци, Аннополе, Мокренщина и Горбулеве. Известно, что Черняховской районной управой руководил активист по фамилии Пивовар, Новопильський центр возглавлял Павел Сивченко.
В сентябре — октябре 1943 года в районе оперировала рейдовая группа УПА под командованием уроженца Львова Пуговицы. Центральный провод в это время регулярно получал отчеты с территории Черняхивщины.
21 января 1944 в Новополе арестован руководитель ОУНовского подполья Бердичевского и Житомирского районов М. Мусия (Муху) ».