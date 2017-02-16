Парень хотел через балкон попасть к любимой девушке. Полиция выясняет, как было на самом деле
«Влюбленный» и его товарищ использовали альпинистское снаряжение.
Патрульные полицейские задержали в Житомире двух мужчин, которые с помощью альпинистского снаряжения спускались с крыши многоэтажки. Произошло в ночь на 14 февраля. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомира на своей странице в Facebook.
По информации пресс-службы, в час ночи на номер «102» позвонил гражданин и сообщил, что видел, как по улице Витрука неизвестные спускаются с крыши многоэтажки. В одном из подъездов дома патрульные заметили открытый балкон.
«Обследовав подъезд, на одном из этажей полицейские обнаружили двух человек с неизвестным принадлежностями. Неудивительно, что молодые должны с собой альпинистское снаряжение: веревку, карабин. При проведении поверхностного осмотра у граждан патрульные обнаружили еще и электронное оборудование: ноутбук, несколько мобильных телефонов, видеокамеру. Ребята признались: в ночное время решили залезть в балконное помещения, спустившись с крыши дома «, — говорится в сообщении.
В устной беседе младший из мужчин объяснил, что хотел сделать сюрприз ко дню влюбленных своей девушке, которая проживает именно в той квартире, через балкон которой молодые люди пытались пролезть. Парень пошел на такой отчаянный шаг, чтобы привлечь внимание любимой.
Обеих мужчин патрульные доставили в городской отдел полиции.