Патрульные задержали на автовокзале мужчину по подозрению в попытке изнасилования несовершеннолетней
«Только что сожитель пытался изнасиловать моего несовершеннолетнего ребенка», — сообщила женщина полиции.
Происшествие случилось около 13 часов по улице Новогоголивська, сообщают в пресс-службе патрульной полиции Житомира.
По словам матери стало известно, что с самого утра мужчина, с которым женщина ранее проживала в гражданском браке, выпивал рюмку с другом в заведении, где работает заявитель.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина совершил ссору в кафе, вел себя неприлично, за что его попросили оттуда уйти.
Направился гражданин домой к своей бывшей.
В то же время в доме находилась несовершеннолетняя дочь.
Человек, не имея ключей от входной двери, начал крушить окна частного дома. Дочь открыла дверь. В телефонном разговоре с матерью сообщила, что бывший сожитель очень агрессивно себя ведет.
Попав в дом, злоумышленник начал искать свои вещи. Дочь пыталась его остановить. Зато последний сообщил, что девушка ему очень нравится и всегда мечтал о ней. Бедняге не удалось вырваться из крепких объятий обидчика, который силой целовал и обнимал ребенка.
В то время забежала мать. Она изо всех сил бросилась на защиту дочери. Во время потасовки мужчина оттолкнул женщину, начал бить и через некоторое время ушел.
Мать сразу набрала 102. Патрульные получив ориентировку относительно вероятного нарушителя, начали поисковые действия. Последний командир третьей роты задержал на авто вокзале.
Лицо продолжала сопротивляться работникам полиции, поэтому к правонарушителя была применена физическая сила и спец средство наручники.
Чоловика патрульные доставили в городской отдел полиции. Сейчас работает следователь.