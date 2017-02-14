Первый пошел: областной совет таки закроет КП «Облагростандарт»
Облсовет начал ликвидировать убыточные коммунальные предприятия.
Житомирский областной совет таки ликвидирует Житомирский областной производственно-технический центр стандартизации, метрологии и качества продукции ( «Облагростандарт»). Соответствующий проект решения сессии размещен на сайте органа местного самоуправления.
Окончательно ликвидировать предприятие имеют до 1 ноября 2017 года. На ближайшей сессии депутаты должны создать ликвидационную комиссию.
Пересмотрят избранники также работу ряда коммунальных аптек Житомирского областного совета. Поэтому аптеку №227 по улице Леси Украинки и «Детская» по Вильск пути, 5 (бывшая Максютова) ликвидируют. Их включат в аптеки «Межбольничная», расположенной по Трояновского, 18 (бывшая Якира).
Инициатором обоих вопросов является первый заместитель председателя областного совета, «радикал» Сергей Крамаренко.
Сергей Крамаренко трудоустраивает однопартийцев
Упорядочение деятельности коммунальных предприятий областного совета первый заместитель начал еще с января 2017 года. Первой «ласточкой» стало назначение в. о. руководителя коммунального учреждения «База специального медицинского снабжения». Им стал однопартиец Сергея Крамаренко Сергей Меркулов. Еще один «радикал», руководитель фракции Игорь Романский должен возглавить КП «Облархпроект». Этот факт подтвердил Крамаренко.
Как сообщают наши источники в областном совете, пока «облака нависают» над директором санатория «Дениши» Виталием Жалинского. Последний баллотировался в Житомирский областной совет по списку «Батькивщины». Поскольку после смены руководства Житомирского областного совета упомянутая политическая сила перешла в оппозицию, под «раздачу» может попасть и Жалинского. Кого прочат на место директора «Денишей» — пока неизвестно. Но учитывая тенденцию, это может быть еще один представитель партии Ляшко. Подтверждением этому является скандал с советником Сергея Крамаренко, который якобы по поручению своего руководителя собирал электронную отчетность коммунальных предприятий. Несмотря на то, что при областном совете создано специальное подразделение аудита работы коммунальных предприятий и учреждений Житомирского областного совета.
Обещанное Владимиром Ширмой сотрудничество не удалась?
Председатель областного совета Владимир Ширма во время своей первой пресс-конференции обещал договариваться и сотрудничать с представителями оппозиционной «Батькивщины», которые занимают должности руководителей коммунальных предприятий области. Однако, похоже, что сотрудничество не удалась.
Более того, учитывая упорное «расстановки» на должности руководителей коммунальных предприятий представителей только одной из приверженных к новому главе Житомирского областного совета, в ближайшее время может возникнуть конфликт в лагере провластных политических сил. Ведь на кресла директоров захотят претендовать также представители Блока Петра Порошенко «Солидарность» и «Свободы».