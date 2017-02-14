По 2500 евро Германия выплатит советским военнопленным времен Второй мировой
В Департаменте труда рассказали, кто может получить возмещение.
Германия возмещает 2500 евро советским военнопленным и красноармейцам. Об этом 13 февраля сообщила в Департаменте труда и социальной защиты населения Житомирской облгосадминистрации.
«Лица, которые были красноармейцами и в период между 22.06.1941 г.. И 08.05.1945 г.. Как военнопленные находились под стражей имеют право на получение возмещения в размере 2500 Евро. Возмещения не получают лица, совершившие военные преступления, преступления против человечества, или способствовали совершению этих преступлений. Указанное возмещение является персональным и выдаваться только по заявлениям лиц данной категории. Наследники бывших военнопленных не имеют правовых оснований на получение возмещения. Только в случае, если лицо, имеющее право на возмещение, подала заявление и после того умерла, средства могут получить или его жена, или дети », — говорится в сообщении.
Заявления необходимо подать до 30 сентября 2017 года до Федерального ведомства центральных услуг нерешенных имущественных вопросов (Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, BADV) .Варто заметить, что зарубежные представительства Германии по всему миру принимают упомянутые заявления.