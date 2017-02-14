Почти 400 тысяч на зубопротезирование и лекарства для чернобыльцев получит Народицкий район
Выделенных средств поступило больше на 25,5%, чем в прошлом году.
В этом году на льготное медицинское обслуживание жителей Народицього района, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, предусмотрены средства в сумме 392 тыс. 340 грн. Об этом сообщила пресс-служба Народицкой районной госадминистрации.
Средства пойдут на обеспечение бесплатными лекарствами и зубопротезирование.
«Заседание конкурсной комиссии на конкурсной основе определило аптечные учреждения, на льготной основе обслуживать граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Членами комиссии принято решение о направлении средств 60%, а это 235 тыс. 404 грн на обеспечение бесплатными лекарствами и 40% — 156 тыс. 936 грн — на зубопротезирование. После заключения официальных договоров с департаментом труда и социальной защиты населения ОГА начнется их использования », — говорится в сообщении.
По сравнению с предыдущим годом — выделенных средств поступило больше на 25,5%.