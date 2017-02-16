Почти 9000 крупного рогатого скота прививали от бешенства в Новоград-Волынском районе
В 2016 году обнаружили 10 случаев бешенства.
Почти 9 тыс. Крупного рогатого скота прививали от бешенства в Новоград-Волынском районе в течение 2016 года. В целом в прошлом году на территории района зафиксировано 10 случаев этой болезни. Об этом сообщила пресс-служба райгосадминистрации.
По информации пресс-службы, последний случай обнаружили в селе Корытище, где заболел домашний кот. Факт заболевания животного бешенством было установлено 13 февраля нынешнего года после соответствующих исследований Житомирской региональной государственной лабораторией ветеринарной медицины.
«Службой ветеринарной медицины района постоянно проводятся все необходимые мероприятия, согласно инструкции, по борьбе с бешенством животных. Таким образом в прошлом году было привито 8817 голов крупного рогатого скота, в том числе 2870 голов в личных крестьянских хозяйствах, 237 голов лошадей, 64 головы мелкого рогатого скота, 3870 собак, 1079 кошек, девять свиней. В зимний период лесоохотничьего хозяйства проводится отстрел красной лисицы. Ведь большая населенность красной лисы на определенной территории является угрозой для домашних животных и людей. Именно лиса и могла быть причиной возникновения последнего случая бешенства домашнего кота в селе Корытище », — говорится в сообщении.
По результатам заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при райгосадминистрации, в радиусе 10 км вокруг неблагополучного пункта села Корытища — огороды, лесополосы, полевой массив, земли запаса, села Жолобное и Будище — установили угрожающую зону. В двух дворах села Корытища ввели карантинные ограничения.