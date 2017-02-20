При покупке украинской техники аграриям будут возвращать 15% от стоимости
Но есть определенное условие.
Аграриям в этом году будут компенсировать стоимость украинской сельскохозяйственной техники и оборудования в размере 15%. Об этом сообщили в управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на информацию министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.
«Согласно постановлению правительства, с 2017 года аграрии будут получать частичную компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники в размере 15% ее стоимости при условии, что уровень локализации производства этой техники в Украине превышает 35%. В 2018 году — 45%, в 2019 — 55%, в 2020 — 60% », — говорится в сообщении.
Уровень локализации — отношение доли продукции отдельной территории с долей ее населения, национального дохода и совокупного продукта или отношение доли производства отдельных видов продукции территории доле этой продукции в стране. Таким образом, в государстве хотят поддержать украинского производителя техники. Чтобы техника производилась максимально из украинских компонентов, что позволит создать новые рабочие места.
К слову, сейчас изношенность техники в украинских агрохозяйствах составляет около 85%.