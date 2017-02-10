Продукцию пчеловодства Житомирщина реализует соседним областям
Продают пчелопродукты и на рынках области.
В Винницкую и Хмельницкую области реализуют пчеловоды Житомирщины свою продукцию. Об этом сообщили в управлении агропромышленного развития облгосадминистрации.
По информации управления, пчелопродукты — прополис, пыльца, перга, маточное молочко, забрус, мед реализовали также на рынках городов, поселков области и в областном центре.
«Лучших показателей производительности пчелосемей за 2016 достигнуто фермерскими хозяйствами« Пчеловод Загороднюк А.И. »и« Пасечный двор »с Ружинского района, где средняя производительность пчелосемьи составляет 45 кг в год. На племенной пасеке Загороднюка А.И. содержится 450 пчелосемей, валовое производство меда — около 19 тонн в год », — говорится в сообщении.
Таких же результатов достигнуто Гальчуком Александром Петровичем с ПСП «Гранит» Новоград-Волынского и в фермерском хозяйстве «Нектар» Масловского Николая Павловича с Житомирского района.
Лучшие показнкикы производительности на частных пасеках у Александра Пашунь, Николая Порневого, Виктора Найдюка с Бердичевского района, Алексея Голубовского с Андрушевского района, где средняя производительность пчелосемей — по 40 кг в год.