Прокуратура Житомирщины прекратила незаконное использование помещения учебного заведения для швейной мастерской
Позицию прокуратуры Житомирской области о незаконности предоставления в аренду помещения учебного заведения в г. Житомире для размещения частной швейной мастерской поддержал Ровенский апелляционный суд.
Речь идет о том, что в июле 2013 года региональным отделением Фонда госимущества Украины по Житомирской области заключен с частным предпринимателем договор аренды нежилого помещения площадью 25,9 кв. м, стоимостью 101 тыс грн, находящегося на балансе Центра профессионально-технического образования г. Житомира, для размещения швейной мастерской.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
Однако, такой договор заключен с нарушением требований Закона Украины «Об образовании», предусматривающий возможность использования помещения государственных профессионально-технических учебных заведений только по целевому назначению, для обеспечения учебно-воспитательного процесса.
Житомирской местной прокуратурой в интересах государства заявлен иск о признании недействительным договора аренды указанного помещения. Однако решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано.
В свою очередь, прокуратура области обжаловала отказ в суде высшей инстанции, который признал исковые требования обоснованными, а использование предприятием указанного помещения для предоставления бытовых услуг населению — незаконным.