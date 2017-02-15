Пятилетняя модель с Малина покоряет столичные подиумы
В столице в рамках первого украинского детского недели моды UKFWeek состоялся Всеукраинский конкурс-показ «Маленькая МОДЕЛЬ Украины — 2017», в котором приняла участие и 5-летняя малинчанка Маша Гавриленко.
Мероприятие, как и все проекты журнала LolaKIDS, прошел с благотворительной целью — во время него было собрано 10000 гривен на ремонт пяти инфузионных насосов в гематологическом отделении Днепропетровской областной детской больницы, пишет Житомирщина.
— Маша участвовала в конкурсе и, опередив по всем показателям более 30 своих сверстников, завоевала титул «Первая модель Украины-2017». Дети выходили в украинском наряде, демонстрируя дизайнерские изделия известных в стране марок — «Синий Лен», «Инфанта Карнавал», KIDS HOUSE, RUCHE, ТМ «ParaSolo» (учредители — малинчаны Лилия и Юрий Бабаевы) и многие другие, — рассказала мама девочки Анастасия Гавриленко.
Домой юная модель вернулась с короной, памятными лентами, многими подарками (игрушки, сертификаты на обучение; билеты в кино и музеи), денежным вознаграждением. Также ее признали «лицом» рекламной компании UKRAINIAN KID’S FASHION WEEK, что позволит разместить ее фото на билбордах и бесплатное участие в UKRAINIAN KID’S FASHION WEEK сезона весна — 2017.