Пятилетняя модель с Малина покоряет столичные подиумы

| 15.02.2017 | Новости | Комментариев нет

В столице в рамках первого украинского детского недели моды UKFWeek состоялся Всеукраинский конкурс-показ «Маленькая МОДЕЛЬ Украины — 2017», в котором приняла участие и 5-летняя малинчанка Маша Гавриленко.

Мероприятие, как и все проекты журнала LolaKIDS, прошел с благотворительной целью — во время него было собрано 10000 гривен на ремонт пяти инфузионных насосов в гематологическом отделении Днепропетровской областной детской больницы, пишет Житомирщина.

— Маша участвовала в конкурсе и, опередив по всем показателям более 30 своих сверстников, завоевала титул «Первая модель Украины-2017». Дети выходили в украинском наряде, демонстрируя дизайнерские изделия известных в стране марок — «Синий Лен», «Инфанта Карнавал», KIDS HOUSE, RUCHE, ТМ «ParaSolo» (учредители — малинчаны Лилия и Юрий Бабаевы) и многие другие, — рассказала мама девочки Анастасия Гавриленко.

Домой юная модель вернулась с короной, памятными лентами, многими подарками (игрушки, сертификаты на обучение; билеты в кино и музеи), денежным вознаграждением. Также ее признали «лицом» рекламной компании UKRAINIAN KID’S FASHION WEEK, что позволит разместить ее фото на билбордах и бесплатное участие в UKRAINIAN KID’S FASHION WEEK сезона весна — 2017.

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