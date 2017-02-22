Раненые в АТО военнослужащие могут пройти в Житомире бесплатную реабилитацию
Восстановление проходит под наблюдением врачей.
В Житомире начал работу «Оздоровительный центр» для реабилитации раненых в зоне проведения АТО военнослужащих. Организовал центр «Фонд братьев Кузьминых». Реабилитационную помощь бойцам предоставляют бесплатно.
«К сожалению, сегодня бойцы, прошедшие страшную войну на Востоке Украины и получили ранения различной степени, остаются без должного реабилитационной поддержки, самостоятельно преодолевая боль и пренебрежение тех, кто покинул их на произвол судьбы. Сталкиваясь с безразличием к дальнейшей судьбе военных от чиновников, «Фондом братьев Кузьминых» было принято решение открыть «Оздоровительный центр», где бойцы смогли бы получать квалифицированную помощь реабилитологов », — рассказали в фонде.
Уже с января нынешнего года в центре под наблюдением врачей, с помощью профессионального оборудования начали заниматься первые военнослужащие.
Программа оздоровления включает: кинезотерапию, комплекс оздоровительного массажа, механотерапию, юмейхотерапию, постизометрической релаксации мышц, Биопунктура триггерных точек и тому подобное.
Адрес: город Житомир, улица Тараса Бульбы-Боровца, 40, тел .: (063) 211-52-60; (096) 691-66-31.