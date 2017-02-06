С понедельника на Житомирщине начинается регистрация на внешнее независимое оценивание
Об нововведениях в этом году в ВНО будущим абитуриентам напоминает заместитель ректора Житомирского областного института последипломного педагогического образования Николай Сюравчик.
«Главное нововведение ВНО 2017 — сочетание всех предметов государственной итоговой аттестации по ВНО. То есть если в 2016 году ученики составляли лишь два выпускные экзамены в форме ЕГЭ, то в следующем году все экзамены будут проходить в форме проведения внешнего независимого оценивания знаний », — передает Житомирская волна.
Эта новация автоматически меняет и сроки проведения ВНО.
«Только 23 июня будут объявлены результаты ВНО по всем предметам», — информирует Николай Сюравчик.
Также он отмечает, что участники ВНО 2016 могут воспользоваться своими результатами при поступлении в вузы в 2017 году.