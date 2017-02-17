Сервисные центры МВД в области набирают стажеров
Набор на стажировку начали 17 февраля.
В сервисных центрах Министерства внутренних дел в Житомирской области с 17 февраля объявлен набор на стажировку. Об этом сообщила пресс-служба регионального сервисного центра.
«Стажировка проводится на должность сотрудников фронт-офисов сервисных центров МВД — это должность, которая приравнивается к должности ведущего специалиста, с официальным трудоустройством, 40-часовой рабочей неделей со вторника по субботу, месячной заработной платой от 6000 грн.
Должностные обязанности работников фронт-офисов предусматривают непосредственное предоставление услуг по регистрации (перерегистрации) транспортных средств, выдачи (обмена) удостоверений водителя и приема экзаменов, работу с документами и базами данных, предоставление консультаций и прочее. Ознакомиться с перечнем услуг сервисных центров МВД можно на сайте Главного сервисного центра МВД www.hsc.gov.ua в разделе Услуги. Среди основных направлений теоретической подготовки: изучение основ деятельности сервисных центров МВД, основ эффективной коммуникации, профессиональной этики и противодействия коррупции » , — говорится в сообщении.
Требования к кандидатам:
гражданство Украины;
возраст от 18 лет;
законченное высшее образование по образовательно-квалификационному уровню бакалавра, магистра (специалиста);
отсутствие судимостей;
опыт работы в сфере услуг приветствуется, но не является обязательным.
Отбор кандидатов состоит из двух этапов:
прием и рассмотрение анкет;
проведение интервью
.Для Участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте Главного сервисного центра МВД.
Прием анкет будет происходить до 26 февраля.
Подробная информация и подача заявок по ссылке:
http://hsc.gov.ua/publichna-informatsiya/stazhuvannya/
Дополнительные вопросы:
konkurs.sc.zhi@gmail.com