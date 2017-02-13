Шесть троллейбусов начали обслуживать маршрут № 8 в Житомире
Маршрут пролегает через ул. В. Бердичевскую.
С 13 февраля в Житомире начал действовать еще один маршрут — № 8, который соединяет микрорайоны Маликова и Бумажной фабрики. Обслуживают его шесть троллейбусов. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.
Как сообщал «Вголос.zt», новый маршрут пролегает через микрорайон Маликова (Сурина гора) — ул. Новопивнична — ул. Чехова — ул. Новосенная — площадь Победы — ул. Театральная — ул. Б. Бердичевская — ул. И. Гонты — Станишовская площадь. Городской совет обнародовал график движения маршрут № 8.
«Главным преимуществом этого маршрута является то, что он соединяет микрорайон Маликова с улицей Большая Бердичевская, то есть дает возможность жителям добраться до многих социальных объектов города. Для житомирян, проживающих в районе Бумажной фабрики, также появились дополнительные преимущества, так как ранее на маршруте № 8 было только два троллейбуса, а теперь их количество увеличено до шести », — отметил заместитель городского головы Дмитрий Ткачук.