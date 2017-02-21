Школа требует изменений: 5 главных тенденций обновления программ 5-9 классов
Уже больше недели любой имеет возможность предложить изменения к обновлению программ базовой школы (5-9 классы) и принять участие в обсуждении на онлайн-портале EdEra.
По состоянию на утро вторника, 21 февраля, приняло участие более шестисот человек, которые оставили 4 тыс. 858 сообщений: предложений к программам и комментарии к ним, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
Предложения — разнообразные, однако можно выделить пять основных тенденций того, что предлагают и с чем спорят корреспонденты.
Тенденция №1: Качество важнее количества
Почти все программы имеют комментарии-нарекания со стороны учителей, количество задач, предусмотренных программами, просто невозможно реализовать за время, отведенное на изучение предмета.
Например, учебная программа по предмету «Искусство» в 7 классе предусматривает, что дети в результате имеют уметь «выполнять современные вокальные произведения, в частности на языке оригинала, создавать элементарный музыкальное сопровождение к ним», «создавать собственные музыкальные композиции с использованием компьютерных технологий» тому подобное.
Участники обсуждения отмечают, что такие умения и знания можно получить только в музыкальной школе или в учреждениях, где изучение музыкальной составляющей выделяется больше времени, чем 1:00 в неделю.
В обсуждении «Естествознания» корреспонденты предлагают выделить время для основательного выполнения проектов, сократив их количество. В частности, предлагается убрать «информационные проекты» — ориентированы на описание истории открытий — и больше времени уделить выполнению практических проектов.
Тенденция №2: Современные темы для современных детей
Корреспонденты указывают, что программы не учитывают современную действительность, в которой живут дети, и потребности, которые ставит перед ними современный мир.
Комментаторы программы по «Английского языка» для общеобразовательных школ указывают, что среди тем «ситуативного общения» для учащихся 5-9 классов вовсе не предусмотрено тем на изучение «компьютера» и слов, связанных с его использованием. Это при том, что сейчас использование различных гаджетов пронизывает практически все сферы человеческой жизни.
Программа по информатике также подверглась значительной критике — корреспонденты жалуются, что в ней заложено изучение вещей, которые современные дети умеют делать начиная с дошкольного возраста.
Тенденция №3: Межпредметные связи
Большинство предметов, особенно родственные, непосредственно влияют на изучение друг друга. Согласно действующей программе, по физике дети должны в 7 классе изучить тему «Упругость», в частности освоить Закон Гука. Для этого полноценно, они уже должны освоить векторы. При этом тема векторы изучается по математике только в 8 классе. То есть через год.
Корреспонденты, что выражают предложения «Украинской литературы», предлагают усилить знания школьников по истории, интегрировав в программу тексты, в которых художественно изображают различные исторические события.
Тенденция №4: Меньше теории — больше практики
Изучение предметов, в первую очередь, должно быть ориентировано на реальные навыки — в этом согласны комментаторы до абсолютного большинства программ.
Корреспонденты, что обсуждают программы по «Химии», предлагают «уменьшить изучения исторической составляющей законов», чтобы выделить больше времени на прикладное изучение предмета.
Предлагается также сделать преподавание более быстрым, используя произведения известных писателей-популяризаторов науки: «Как Вам идея подать органическую химию как Айзек Азимов в своих книгах» Мир углерода «и» Мир азота «. Можно ли это рассматривать как вариант? Все-таки — это только знакомство с органикой. И в 9 классе этот раздел имеет больше формировать мировоззрение и ценностные ориентации », — предлагают на странице обсуждения.
«Украинский язык» также советуют сделать более прикладной — заменить часть произведений и переводов текстов публицистического, научного и художественного стилей, предусмотренных программой, на выработку текстотворчих навыков в разговорно-бытовом стиле.
Тенденция №5: Учет возрастных особенностей детей
Корреспонденты указывают, что требования к некоторым программам не соответствуют ни возможностям, ни интересом детей, для которых написаны.
Яркий пример — программа по зарубежной литературе для 8 класса. Корреспонденты отмечают, что в 8 классе дети не могут глубоко и с пониманием овладеть темой «Античная литература». Во-первых, она сложная, во-вторых, у большинства детей она не вызывает интереса.
Подобные предложения содержит и программа по «Естествознания». Например, предлагают исключить из программы требование «ученик описывает туманности разных типов и галактики различных типов», «различает типы туманностей и галактик». Зато советуют оставить изучение только общего понятия об этих явлениях. По мнению комментаторов, для 10-летних детей эти темы тяжеловаты.
Координатор проекта обновления программ базовой школы Сергей Горбачев отмечает, что наиболее активно идет обсуждение программ по «Истории» и «Зарубежной литературы».
«К сожалению, из основных естественных предметов — физики и химии — предложений не так много. Английский язык обсуждают не так бойко, а другие иностранные языки получают еще меньше внимания общественности. Надеемся, что на этой неделе больше авторов захотят присоединиться к нам и принять участие в обновление программ », — рассказал Сергей Горбачев.
Напоминаем, что 13 февраля стартовало онлайн-обсуждение учебных программ базовой школы (5-9 классов).
Первая сессия онлайн-обсуждения программ продлится 11 дней — до 24 февраля. Еще 11 дней — с 25 февраля по 7 марта рабочие группы с участием модераторов рассматривать предложения и формировать вариант документа на обсуждение. 15 марта начинается 2 сессия онлайн-обсуждения, которое продлится 8 дней — до 22 марта.