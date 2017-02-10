Шокирующая статистика: изнасилование, убийства, кражи, грабежи в области
В прошлом году почти на четверть возросло количество уголовных нарушений.
В течение прошлого года на территории области было зафиксировано 16 тыс. 919 уголовных правонарушений. Это на 22,1% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщили в главном управлении статистики области со ссылкой на информацию прокуратуры области.
«В общем числе преступлений — 91 умышленное тяжкое телесное повреждение, 68 очевидных умышленных убийств и покушений на убийство и 17 изнасилований и покушений на изнасилование. Произошло 9 тыс. 373 случаев краж, 450 грабежей, 105 разбоев, 1 тыс. 167 мошенничеств и 34 взяточничества », — говорится в экономическом докладе управления статистики о социально-экономическом положении области.
Среди выявленных 3 тыс. 699 человек, совершивших преступления, 24,7% ранее уже становились на преступный путь. Из них 63,9% имели не снятую или непогашенную судимость, 14,5% совершили преступление в группе, 11,1% находились в состоянии алкогольного опьянения; 11,7% — женщины, 6,9% — несовершеннолетние. Удельный вес трудоспособных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, которые на момент совершения преступления не работали и не учились 73,7%, безработных — 1,5%.