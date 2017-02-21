Сотни житомирян воспользовались услугами «Банка Добра»
Социальный проект «Банк Добра» призван помочь малозащищенным слоям населения, многодетным семьям и семьям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства.
Воспользовались услугами «Банка Добра» уже сотни житомирян и жителей Житомирской области. По словам организаторов, в связи со спросом вокруг благотворительного проекта его планируют сделать долгосрочным, сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
«Предварительно мы планируем, что он будет действовать в течение года. Мы договариваемся о сотрудничестве с международными религиозными конфессиями и уже получили поддержку Всеукраинского Совета Церквей и международных благотворительных фондов », — рассказала председатель правления« Украинского фонда благотворительности »Леся Морозова.
Обращаются к «Банка Добра» также и за юридическими и психологическими консультациями.
Для того, чтобы получить помощь необходимо предъявить паспорт, идентификационный код и справку о малообеспеченности семьи. Житомира может взять десять вещей на каждого члена семьи не чаще чем один раз в три месяца.
«Банк Добра» находится по адресу Космонавтов 38/17. Обратившись туда, житомиряне не только смогут получить бесплатно одежду и другие вещи.
Обратиться за помощью житомиряне могут во вторник, четверг, субботу с 10:00 до 14:00.