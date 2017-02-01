Сожжение столицы древлян Искоростень было жертвоприношением
«Когда наступит ноябрь месяц, сразу же их князья выходят со всеми росами из Киева и отправляются в полюдье, что называется» кружением «, — описывает сбор дани киевскими князьями с подвластных племен византийский император Константин Багрянородный.
— Кормясь там в течение всей зимы, начиная с апреля, когда растает лед на реке Днепр, возвращаются они в Киев «.
На полюдье князь сначала ехал на запад, оттуда поворачивал на север и северо-восток, далее на юго-восток и потом возвращался в Киев. То есть двигался по кругу, потому и пишет император, полюдье — «кружение». Недовольные поборами древляне в 945 году взбунтовались и убили Игоря.
Вскоре Деревлянский князь Мал, чтобы помириться, отправил к Игоревой вдовы Ольги два десятка послов-сватов. «И понесли их в ладьи, — пишет» Повесть временных лет «. — И принесли их во двор к Ольге, и как несли, так и ввергли из Лоди в яму. И, к ним склонившись, сказал Ольга:» Хороша ли вам честь ? »И они ответили:» Хуже нам, чем Игорева смерть «. И велела засыпать их живьем».
Пришло второе посольство. «И мовниц (баню. -» ГПУ «) хорошо натопили, и, забравшись в нее, древляне стали мыться. И заперли мовниц за ними, и курит ее велела Ольга, и там все они сгорели». А дальше возглавленное ею войско сожгло Деревскую столицу. «И когда взяла город Искоростень — сожгла его, и старейшин же города сожгла, и других людей тех перебила».
Княгиня Ольга мстила за смерть мужа, и в этом по тем временам не было чего-то необычного. Но почему так странно и жестоко? Потому казнь Деревлянская послов провели в форме языческого погребального обряда. А Ольга, что этим руководила, фактически была верховной жрицей.
В дохристианской Руси умершего хоронили в ладьи. Ею он якобы пересекал реку мертвых. Она соединяла земной мир с потусторонним. Ею души умерших направлялись в места вечного упокоения.
Такой способ захоронения арабский писатель Ибн-Фадлан наблюдал 921 года: «В день похорон вытащили лодку на берег, оперлы на подпорки, а вокруг поставили идолов в форме людей. На лодку поставили скамью, застелили коврами, греческим шелком и выложили шелковыми подушками, а наверху над ней сделали палатку. Это делала баба, что ухаживала всех приготовлений, она же забивает девушку. Ее называют «ангелом смерти». Покойника одели якнайбагатше «. Приносили в жертву, когда провожали в мир князя или воинов-дружинников. Убив их тоже сжигали на погребальном костре.
Византийский историк Лев Диакон видел, как хоронили погибших русских воинов князя Святослава во время войны 968-971 лет в Болгарии: «Они накопили их перед стеной, разожгли много костров и сожгли, заколов при этом по обычаю предков, много пленных, мужчин и женщин «.
Сожжение послов в Ольгин мести древлянам было таким же жертвоприношением. Ведь на «том свете» князю должны были служить подданные — слуги, рабы и наложницы. И сожжение столицы древлян Искоростень также было такой жертвой. А вместе погребальным костром на могиле убитого князя Игоря.
Расправой над древлянами княгиня исполнила огромный по размаху обряд захоронения, не проведен соответствующим образом во время убийства мужа. А душа непогребенным или похороненного покойника без надлежащего обряда, по тогдашним верованиям, живым не давала спокойно жить.
Владимира Великого посреди лета погребали на санях
Князь Владимир Мономах незадолго до своей кончины 1125 «на санях сидя» писал свое «Поучение детям». Обладатель Руси так пытался подчеркнуть, что он уже старый и чувствует приближение смерти. Но почему «на санях сидя»? Потому умерших в Киевской Руси, кроме ладьи, хоронили также в санях. На них везли гроб на кладбище, несмотря на время года. Так, когда в июле 1015-го умер князь Владимир Великий, «на сани возложили его, и повезли, и поставили его в церкви Святой Богородицы, которую он сам и построил».