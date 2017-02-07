Спасатели продолжают изымать автомобили из снежных заносов
6 февраля в Службу спасения «101» г. Коростень поступило сразу два сообщения с просьбой помочь отбуксировать автомобили из снежных заносов.
Об этом сообщает В ДСНС Украины в Житомирской области.
В частности, непосредственно в районном центре, на территорию местного хлебозавода, заехал грузовик DAF для разгрузки муки. После окончания разгрузочных работ, автомобиль, выезжая с территории завода, застрял в снежном сугробе.
После тщетных попыток водителя самостоятельно выбраться из снежной ловушки, он вызвал на помощь спасателей. Бойцы ДСНС с помощью троса на пожарном автомобиле ЗИЛ-131 отбуксировали застрявшее транспортное средство на дорогу, где водитель смог самостоятельно продолжить движение.
В тот же день, коростенские чрезвычайники выезжали на помощь водителю грузового автомобиля Volvo, съехал в сугроб на 130-168 км автодороги Киев-Ковель. За сложных погодных условий на дороге, водитель, не справившись с управлением, оказался на обочине. Как и в предыдущем случае чрезвычайники изъяли транспортное средство и помогли продолжить движение.
Кроме того вблизи с. Яроповичи Андрушевского района местные спасатели извлекали из снежного заноса рейсовый автобус сообщением Житомир-Яроповичи. В салоне находилось 4 пассажира. Никто из них в результате происшествия не пострадал. Бойцы ДСНС присоединили тросом автобус до пожарного автомобиля и помогли выбраться из снежной ловушки.