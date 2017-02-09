Спасатели продолжают оказывать помощь водителям на заснеженных дорогах
Уже несколько дней подряд на Житомирщине содержатся сложные погодные условия. Из-за снежных заносов и гололеда на автодороге продолжают страдать сотни водителей.
В частности, за последние сутки бойцы ДСНС 12 раз приобщились для оказания помощи водителям в буксировке транспортных средств на автодороге области.
Об этом сообщает В ДСНС Украины в Житомирской области.
8 февраля в Радомышльский спасателей поступило сообщение о том, что на автодороге Радомышль-Малин вблизи с. Красноселка за непогоды образовался 3-километровый затор. Движение транспортных средств парализовано с обеих полос. Слой снега достигал около 80 см, поэтому автомобили полностью погрязли в нем.
В пробке оказалось около 10 фур, 30 легковушек, школьный автобус, а также рейсовый автобус сообщением Брусилов-Народичи. Всего в снежной ловушке находилось 50 человек. Чуть более 1,5 часа бойцы ДСНС на пожарном автомобиле ЗИЛ-131 освобождали транспортные средства из снежных заносов. С помощью троса они видбуксировувалы автомобили и помогли продолжить движение по автодороге.
В тот же день в с. Будо-Рижане Хорошевского района спасатели отбуксировали рейсовый автобус сообщением Житомир-гайки. В транспортном средстве находилось 3 пассажира. Водитель автобуса пытался остановиться ближе к обочине и застрял колесами в снегу. После тщетных попыток выбраться самостоятельно он и вызвал спасателей.
В г. Барановка бойцы ДСНС освободили из кювета трактор коммунальной службы. Расчищая улицы города от снега, транспортное средство застрял в сугробе.
В целом на протяжении суток спасатели также помогали водителям в буксировке транспортных средств на автодороге в Емильчинском, Новоград-Волынском, Ружинском, Коростышевскому, Черняховском, Пулинского и Житомирском районах.
Спасатели обращаются к гражданам с просьбой соблюдать элементарные правила безопасного поведения, в частности во время управления автомобилем. При гололедице на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства. Водителям следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостах и путепроводах, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.