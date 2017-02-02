Стали известны адреса пунктов сбора помощи для Авдеевки
02.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Житомире отныне будут действовать пункты сбора гуманитарной помощи для населения г. Авдеевка Донецкой области.
Все желающие могут принести теплые вещи, продукты питания, медикаменты и др. по адресам:
Богунский районный совет: улица Победы, 55, I этаж, тел .: (0412) 42-50-30, 067-597-67-96, 067-322-22-70 (Блощинский Александр Сергеевич)
Королевская районный совет: площадь Полевая, 8, I этаж, тел. (0412) 33-19-80, 096-446-55-36 (Сидорчук Наталья Дмитриевна).
Пункты сбора будут действовать с 14.00. 1 февраля в 14.00. 4 февраля.
От юридических лиц помощь принимать Центр помощи участникам АТО по адресу площадь им. С.П.Королева, 1, каб.101. Тел: (0412) 47-50-06. Помощь приниматься до 18.00. 3 февраля 2017