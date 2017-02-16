Стало известно, где в Житомире будут продавать живые цветы к Международному женскому дню
Горисполком должен утвердить перечень адресов.
С 1 по 8 марта в Житомире планируют установить временные торговые площадки для продажи живых цветов. Об этом говорится в проекте решения исполнительного комитета, опубликованном на сайте городского совета 15 февраля.
«С целью удовлетворения потребности жителей города живыми цветами на время празднования Международного женского дня — 8 марта, в соответствии со статьей 30 Закона Украины« О местном самоуправлении в Украине », исполнительный комитет городского совета решил согласовать КП« Инспекция по благоустройству. Житомира »Житомирского городского совета организации временных торговых площадок для торговли живыми цветами с 01 по 8 марта 2017 включительно с 08:00 до 21:00 ч. по адресу: улица Большая Бердичевская, 71 (угол улиц Большой Бердичевской и Довженко) проспект Мира, 10; улица Покровская, 96; улица Витрука, 13, 45; угол улиц Ивана Слеты и Шевченко; улица Киевская, 89; площадь Победы, 10; улица Лятошинского, 15 «, — говорится в сообщении.